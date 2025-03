Das Wiener Theater der Jugend sucht Nachfolge von Thomas Birkmeir

Anfang Februar hatten via "Standard" erhobene Vorwürfe gegen Thomas Birkmeir, den Chef des Wiener Theaters der Jugend, Wellen geschlagen, wonach Mitarbeitende sich 2021 über ein "System aus Angst und Machtmissbrauch" beschwert hatten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Birkmeir bereits seinen Rückzug mit Saisonende 2025/26 angekündigt - unabhängig von der Causa, wie er betonte und von "Recherchemängeln" sprach. Nun wurde die Ausschreibung für die neue Spitze ab 2026 veröffentlicht.

Vertrag ab 1. August 2026

Konkret läuft der Vertrag der neuen TdJ-Leitung ab 1. August 2026 und ist auf fünf Jahre ausgelegt, so der verantwortliche Verein Theater der Jugend, der die neue künstlerische Geschäftsführung unter Einbeziehung einer Findungskommission bestellen wird. Laut der am Samstag veröffentlichten Ausschreibung sucht man eine teamorientierte Persönlichkeit mit mehrjähriger Erfahrung in der Leitung eines Theaters, die unter anderem Interesse an der Weiterentwicklung des Theaters weit über Wien hinaus habe, das Stammpublikum pflegen und ausbauen wolle respektive an der Vernetzung mit anderen Theaterbühnen interessiert sei. Branchenkenntnisse, strategisches Denken, Verhandlungserfahrung und Erfahrung in der Erschließung von Drittmitteln seien gefordert.