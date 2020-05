Das Opernhaus des Jahres steht in München

Michael Volle

Opernhaus

Hans Sachs

Meistersinger

Nürnberg

Staatsoper

Volle

Sänger des Jahres ist der 54-jährige, der derzeit an keinemfest engagiert ist. Er überzeugte die Kritiker in der Rolle alsin Wagners "Dievon" bei den Salzburger Sommerfestspielen 2013 und in der Titelpartie von Rossinis "Guillaume Tell" an der Bayerischenerhielt 10 Stimmen in der Kategorie "Sänger oder Sängerin des Jahres".

Die Münchner räumten nicht nur den Titel Oper des Jahres ab, sondern siegten auch in vier weiteren Kategorien. Der gebürtige Russe Petrenko wurde für seine Arbeit in München und sein Dirigat von Wagners "Der Ring des Nibelungen" in Bayreuth zum Dirigenten des Jahres gewählt, das Bayerische Staatsorchester zum besten Orchester.

Beste Nachwuchskünstlerin ist Hanna-Elisabeth Müller, die seit 2012 Mitglied des Münchner Ensembles ist. Zur Aufführung des Jahres wurde die Neuproduktion von Bernd Alois Zimmermanns "Die Soldaten" an der Bayerischen Staatsoper gewählt - die musikalische Leitung hatte Petrenko, Regie führte Andreas Kriegenburg.

Der Chor des Jahres kommt vom Nationaltheater Mannheim, ebenso wie die Uraufführung des Jahres: Adriana Hölszkys Dostojewski-Oper "Böse Geister". Zum Bühnenbildner des Jahres wurde der Serbe Aleksandar Denic für seine Ausstattung von Frank Castorfs " Ring des Nibelungen" in Bayreuth gewählt. Kostümbildnerin des Jahres ist Gesine Völlm, die unter anderem die Roben für die " Meistersinger" bei den Salzburger Festspielen schuf.