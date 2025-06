Das mumok wagt Experimente mit dem Erbgut der modernen Kunst

Dass der Abschied von eindeutig definierten Körperformen nicht erst in jüngster Zeit vollzogen wurde, zeigt sich auch im Geschoß darüber, wo Frida Orupabo in einen gewitzten Dialog mit Klassikern von Alberto Giacometti oder Constantin Brâncuşi tritt. Orupabos eigene Arbeiten bringen Körper – oft sind es jene schwarzer Frauen – in absurde, teils an Marionetten erinnernde Verrenkungen, mitsamt all den Assoziationen zu Fremdbestimmung und Machtausübung, die damit verbunden sind.

Wiewohl theoretisch ausgeklügelt, erschließen sich die Klammern zwischen einst und jetzt auch direkt im Museumsraum gut – anhand von fragmentierten Körpern, fließenden Formen, Collagetechniken und surrealen Zusammenfügungen. Das führt zu der interessanten Frage, ob es auch in der modernen Kunst eine Art generationenübergreifendes Erbgut gibt, das in verschiedenen Generationen immer wieder hervortritt.

Im mumok geht die der norwegisch-nigerianischen Künstlerin gewidmete Sektion nahtlos in eine enorme 3-D-Collage von Anita Witek über: Die Österreicherin treibt das Zerschneiden und Rekombinieren, das in der Schau mit kubistischen Werken von Juan Gris (1919) und Fernand Leger (1937) sowie mit Papierarbeiten des Dadaisten Raoul Hausmann (1918-25) in der Historie verankert wird, über Mediengrenzen ins Feld der Skulptur, Fotografie und Installation hinaus.

Monument und Kriegsziel

Beim ukrainischen Künstler Nikita Kadan, der bereits 2019 eine Solo-Schau im Museum hatte, wird die modernistische Formensprache dann auf ihre politische Symbolkraft abgeklopft: Kadan arbeitet sich seit langem an sowjetischen Monumenten ab, die in seiner Heimat platziert wurden – und nun teils zur Zielscheibe russischer Angriffe werden. In Kadans Werk namens „Victory“ kristallisiert sich das im Modell eines - in der Realität nie umgesetzten - Denkmals heraus, das der Ukrainer Wassyl Jermylow einst der Sowjetrevolution setzen wollte. Auf der puristisch-weißen Konstrukt hat Kadan nun wie auf einem Regal eine zerschmolzene Tasse platziert, die nach einem Artillerieangriff im Donbass im Schutt gefunden wurde.