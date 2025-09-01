"Das Kanu des Manitu": Bereits eine halbe Million Kinobesucher

"Das Kanu des Manitu" schippert auf der Welle des Erfolgs: Gut zwei Wochen nach dem Kinostart haben bereits mehr als 500.000 Menschen Michael Bully Herbigs langerwartete Fortsetzung des Komödienklassikers "Der Schuh des Manitu" aus 2001 gesehen, wie Constantin Film am Montag mitteilte. Damit sei der Film der bisher erfolgreichste des Jahres in Österreich.

In "Das Kanu des Manitu" feiern Abahachi (Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) ein Vierteljahrhundert Blutsbrüderschaft. Und sie geraten erneut in jede Menge Wildwest-Wirren und müssen ein sagenumwobenes Kanu finden, dem magische Kräfte nachgesagt werden. Auch Abahachis Zwillingsbruder Winnetouch, Sky du Mont als Schurke Santa Maria und Rick Kavanian als Dimitri sind wieder mit von der Bootspartie.