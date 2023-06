Das Burgtheater sagte Peter Simonischek Adieu

Großherzig

Bewegende Worte fand auch die ehemalige Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann, die Simonischeks "immer klaren Kompass" würdigte und ihn als "freien Geist, großherzig, inspirierend und immer neugierig" in Erinnerung behält. Ein "Spieler, dem nichts Menschliches fern lag" und dessen Liebe für das Theater an der Rampe nicht Halt machte, war Simonischek für Ensemblesprecher Philipp Hauß. "Die Zuschauer lagen dir am Herzen." Das letzte Wort hatte schließlich Simonischek selbst, dessen Interpretation von Alois Hergouths Gedicht "Abschied", das 2016 für die Ö1-Reihe "Du holde Kunst" entstanden war, den Ausklang zur Trauerfeier bildete.