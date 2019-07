Das Belvedere hat seinen eigenen Sound

Gerne ist es „Für Elise“ von Beethoven, irgendeine andere berühmte Klassik-Komposition, ein Soul-Evergreen oder Baldrian-Esoterik-Gedudel, das einem in der Warteschleife – unterbrochen nur von der Ansage: „Sie werden verbunden, bitte warten. Please hold the line!“ – die letzten Nerven raubt.

Warten ist schwer. Mit guter Musik ist es auf jeden Fall erträglicher. Das dachten sich wohl auch die Verantwortlichen des Belvedere, die sich im Frühjahr auf die Suche nach einer neuen Warteschleifenmusik machten. Diese Suche war zugleich der Ausgangspunkt für die am Dienstag präsentierte „Sound Identity“ des Museums, die nicht nur neue Musik für die Telefonschleife umfasst, sondern auch im täglichen Museumsbetrieb zur Geltung kommen wird – etwa um die Besucher auf die bevorstehende Schließung der Ausstellungen hinzuweisen.