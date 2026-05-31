"Dark Noon" bei den Festwochen: Vereinigte Staaten der Migranten

Der geniale Filmemacher Quentin Tarantino machte vor zehn Jahren den Western mit seinem cineastischen Kunstwerk „The Hateful Eight“, eine Anspielung auf den Klassiker „Die glorreichen Sieben“, wieder saloonfähig. 2019 griff der dänische Theatermacher True Biering mit dem „fix & foxy“-Theater in „Dark Noon“ das Genre für die Bühne auf und tourt seither damit um die Welt – heuer bei den Wiener Festwochen. Mit südafrikanischen Darstellern ergründet er die US-Geschichte. In South Carolina habe ein Anwalt Donald Trumps die Vorstellung „wutschnaubend“ verlassen, ist Biering im Programmheft zitiert. Der Titel mutet wie eine Anspielung auf den Klassiker „High Noon“ an. Klar, dass da die Erwartungen steigen. Zur Eröffnung gibt es in Western-Manier ein Duell. Zwei Männer knallen einander nieder. Schnitt.

Überillustrierte Geschichtsstunde Eine Darstellerin kommentiert das Geschehen, das wie eine überillustrierte Geschichtsstunde in acht Kapiteln vorführt, wie die USA zu dem geworden sind, was sie heute sind. Dazu wird viel weißes Puder verbraucht, denn die Darsteller betreiben „White Facing“ und setzen sich blonde Perücken auf. Sie repräsentieren die weißen Europäer, die vor dem Hunger nach Amerika geflohen sind. Viele sind auf der Überfahrt im Meer ertrunken.