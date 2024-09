Danger Dan entsetzt über Antisemitismus in Deutschland

"Die ausbleibende Solidarität mit Juden und Jüdinnen in Deutschland und in Europa war enttäuschend", sagte der 41-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Daniel Pongratz heißt, dem "Spiegel". "Und die antisemitische Welle, die durch die Welt geschwappt ist, war schockierend." Die Antilopen Gang hatte sechs Monate nach dem Terrorangriff am 7. Oktober 2023, im April dieses Jahres, ein Lied über die gesellschaftliche Lage und judenfeindliche Stimmung seitdem verfasst. Mit dem Song "Oktober in Europa" hatte die Band auch ein Statement zu linkem Antisemitismus abgegeben.