Trauer in der Musikszene: US-Sänger D'Angelo ist gestorben

Der US-Sänger D'Angelo ist tot. Der Soul-Musiker, der vor allem mit dem Song „Untitled (How Does It Feel)“ weltberühmt wurde, sei im Alter von nur 51 Jahren an Krebs gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie.

D'Angelo gestorben: "Lange und mutig" gegen den Krebs gekämpft

„Der leuchtende Stern unserer Familie hat sein Licht für uns in diesem Leben gedimmt“, hieß es in einer Mitteilung der Familie, aus der zahlreiche US-Medien zitierten. D'Angelo habe zuvor „lange und mutig“ gegen den Krebs gekämpft. „Wir bleiben ewig dankbar für das Vermächtnis von außergewöhnlich bewegender Musik, das er hinterlässt.“