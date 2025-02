"Dance Episodes" in Klagenfurt: Aufregend getanzte Broadway-Rhythmen

Von Helmut Christian Mayer

Drei Matrosen machen bei ihrem Landurlaub auf der Suche nach Mädels New York unsicher. Davon und den daraus resultierenden Liebesgeschichten erzählt die Choreographie zu den „Three Dance Episodes“ aus Leonard Bernsteins Musical „On the Town“ am Stadttheater Klagenfurt. Gemeinsam mit der Performing Academy Wien wird an einem Abend, Musik, Chorgesang und Tanz vereint.

Da das Hauptgewicht auf amerikanischer Musik liegt, sind auch noch die Musical-Ouvertüren zu „Strike up the Band“ und „Girl Crazy“ von George Gershwin sowie jene zu „Candide“ von Leonard Bernstein zu erleben.