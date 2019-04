Dänemark, ein Land ohne Rundfunkgebühr

...regionale Privilegien werden nicht angegriffen, rechte Parteien bekämpfen den Sender. Das sind erstaunlich viele Parallelen zu Österreich.

Die Danish Peoples Party sitzt zwar nicht in der Regierung, aber diese braucht ihre Stimmen im Parlament, was ihnen einen großen Hebel gibt. Sie haben einen Deal mit der Regierung gemacht: „Wir stimmen dem Steuermodell zu, aber wir wollen 20 Prozent Reduktion.“

Um den DR zu schwächen?

Definitiv. Offiziell hieß es, man wolle die Balance zwischen staatlichen und privaten Medien verbessern. Die beiden staatlichen Fernsehsender haben 70 Prozent des Marktes. DR Radio hat fast 70 Prozent Marktanteil. Der Effekt war aber nicht, dass der private Sektor stärker wurde, sondern der öffentlich-rechtliche schwächer.

Wo spürt man die Einschnitte am stärksten?

Beim Programm in dänischer Sprache. Das ist bei Weitem am teuersten zu produzieren (Anm.: In Skandinavien werden US-Filme zumeist untertitelt und nicht synchronisiert). Leichte Unterhaltung wie die dänische Version von „ X-Factor“ wird ebenfalls betroffen sein. Die Regierung will mehr „klassischen“ öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wobei es schwierig ist, das zu definieren. Unterhaltung wurde in der Priorität herabgestuft.

Aber ist das für öffentlich-rechtlichen Rundfunk schlecht?

Ich persönlich glaube schon. Man muss einen Mix aus breiter Unterhaltung haben. Das Problem ist dabei auch: Man kann viel ausländisches Programm einsparen, aber wirtschaftlich macht das nicht viel aus, weil die Lizenzen vergleichsweise günstig sind. Die Kürzungen werden bei Eigenproduktionen anfallen.