"Cruel Summer" und der wunderschöne Klang eines 56k-Modems

Aus dem Radiowecker dringt die Stimme von Gabrielle: „They can come true“. Die britische Sängerin singt von „Dreams“, also Träumen, von denen auch Jeanette Turner (Chiara Aurelia) so einige hat. Geweckt wird sie am 21. Juni, am Tag ihres 15. Geburtstags, aber nicht von diesem Song, sondern von ihren Eltern, die bereits in ihrem Zimmer stehen: Happy Birthday!

Diese Szene ist der Beginn der Serie „Cruel Summer“, die über drei Jahre (1993, 1994, 1995) und zehn Folgen die bereits eingangs erwähnte Teenagerin Jeanette begleitet und dabei ihre Verwandlung zeigt – von der schüchternen, aber liebenswerten Außenseiterin über ein populäres Highschool-Girl bis hin zum sozial geächteten Freak. Diese 360-Grad-Wende passiert aber nicht Schritt für Schritt, Folge für Folge, sondern oftmals Szene für Szene. Das mag jetzt zwar vielleicht etwas anstrengend, komplex und kompliziert klingen, ist es aber nicht. Denn als Zuseher weiß man stets, in welchem Jahr man sich gerade befindet.