Crossing Europe: Putin besucht seine ehemalige Schullehrerin

Mansky begleitet Putin auf all seinen öffentlichen Wegen und sieht etwa dabei zu, wie Putins ehemalige Lehrerin – eine gerührte Matrone – ihren früheren Schüler hemmungslos abbusselt. Bedrückender schon der Besuch bei einem aufgedunsenen Boris Jelzin: Er wartet in der Wahlnacht vergeblich auf den Rückruf seines Nachfolgers.

Ebenfalls absolut sehenswert ist eine französische Doku, die auch ihre Weltpremiere feiert: „The Last of Them“ (Samstag, 18.30 Uhr; Montag, 11.00 Uhr) von Pierre Goetschel ist ein berührendes Filmdokument, in dem sich private Erinnerungen und grausames Weltgeschehen peinvoll verzahnen. Goetschel nimmt die handgeschriebenen Erinnerungen seiner Großmutter zum Ausgangspunkt, um über deren Aufenthalt in Auschwitz nachzuforschen.

Gleichzeitig ist er in Besitz eines farbenprächtigen Home-Movies aus den 60er-Jahren, das seine Großmutter mit anderen Auschwitzüberlebenden bei einem Wiedersehenstreffen zeigt. Eine dieser Damen lebt noch – und mit ihr gemeinsam beschreitet Goetschl den schmerzhaften Weg der Erinnerung.