Crossing Europe mit stabiler Besucherzahl: Künftig Schrumpfung befürchtet

Mit 14.000 Besuchern ist das diesjährige Crossing Europe Filmfestival knapp hinter den Zahlen des Jahres 2025 - damals zählte man 14.500 Gäste - geblieben. 133 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 39 Ländern wurden bei dem Festival, das am Sonntag zu Ende ging, gezeigt. Ausgewählte Festivalfilme sind noch auf den Streaming-Plattformen filmfriend und KINO VOD CLUB sowie bei einem "Nachspiel" in mehreren österreichischen Programmkinos zu sehen.

Geteilter Hauptpreis

Der Hauptpreis im diesjährigen Spielfilm-Wettbewerb ging ex aequo an die beiden baltischen Filme "Renovacija" (Renovation) von Gabrielė Urbonaitė und "Svečias" (The Visitor) von Vytautas Katkus. Als beste Doku wurde "Kdyby se holubi proměnili ve zlato" (If pigeons turned to gold) von Pepa Lubojacki ausgezeichnet, der sich mit dem Thema Sucht befasst. Den Publikumspreis errang Zuzana Kirchnerovás Spielfilmdebüt "Caravan".

Der Local-Artist-Award (5.000 Euro) ging an "Gay by Nature" von Isa Schieche und Helen Weber, den Sachpreis im Wert von 2.000 Euro bekam "Die noch unbekannten Tage" (Days Yet Unknown) von Jola Wiesczorek. Der mit 3.000 Euro dotierte MIOB New Vision Award wurde an "Vetre, pričaj sa mnom" (Wind, talk to me) von Stefan Djordjevic vergeben. Den ebenso hoch angesetzten Preis der Yaaas! Jugendjury holte "Les Immortelles" (Stereo Girls) von Caroline Deruas Peano.

Steigende Kosten

Die Festivalleiterinnen Katharina Riedler und Sabine Gebetsroither befürchten, dass man den Umfang in den kommenden Jahren möglicherweise wird einschränken müssen. Steigende Kosten sowie Ausfälle bei Fördergebern und Sponsoren setzen dem Budget - zuletzt rund 980.000 Euro - zu. Um die Größe halten zu können, hofft man auf mehrjährige Förderverträge und eine Streamingabgabe mit zweckgebundenen Mitteln für Kinos, Filmfestivals und -verleihfirmen.