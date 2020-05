Kreativer Austausch zwischen Gleichgesinnten

Der Ruf des Shooting-Stars, der Streberin in der Grafik-Branche eilt Jessica Walsh voraus. Die 28-Jährige US-Amerikanerin, die für ihre Arbeiten bereits mit zahlreichen Preisen bedacht wurde, arbeitet seit 2010 an der Seite des Österreichers Stefan Sagmeister, dem Star der Grafik-Branche. Ihren Beruf beschreibt Walsh in Interviews gerne mit den Worten „I am a person who loves to play“. Sie spielt also gerne. Und Menschen die gerne spielen, seien eben kreativer, ist Walsh überzeugt.

Um diese spielerische Kreativität geht es auch beim Forward Creative Festival in der Kunsthalle am Karlsplatz, bei dem Jessica Walsh am 14. Mai (18.30 Uhr) einen Vortrag halten wird. „Wir wollen österreichische und internationale Kreative aus allen Gebieten für ein paar Tage zusammenbringen“, erklärt Othmar Handl, Initiator des dreitägigen Festivals, das Konzept. Ziel der Veranstaltung sei es, den Schaffensprozess von Künstlern aufzuzeigen, um damit andere zu motivieren und auf neue Ideen zu bringen.

Neben Walsh präsentieren im Rahmen von Konferenzen und Workshops auch noch zahlreiche Künstler aus dem In- und Ausland ihre Arbeiten: Zu Gast sind etwa der heimische Street-Art-Künstler Nychos, der renommierte Fotograf Daniel Gebhart de Koekkoek oder das fünfköpfige Künstlerkollektiv Atzgerei. Die zahlreichen Side Events solle dann zum gegenseitigen Austausch und zur Vernetzung dienen. Die Besucher können also auf verschiedenen Ebenen profitieren: „Es obliegt jedem selbst, was er aus dem Gebotenen macht“, sagt Handl.

Info: Forward Creative Festival – von 13. bis 15. Mai in der Kunsthalle Wien, Karlsplatz. Eintritt frei.