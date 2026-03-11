Seichte Colleen-Hoover-Verfilmung: Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him

Nach „Nur noch ein einziges Mal“ und „All das Ungesagte zwischen uns“ will auch das seichte Colleen-Hoover-Reuedrama „Reminders of Him“ im Kino abräumen. Es beginnt mit der Rückkehr von Kenna aus dem Gefängnis: Sie hat im Drogenrausch den Unfalltod ihres Freundes verursacht und will nun ihre kleine Tochter wiedersehen. Diese lebt bei den Großeltern, die Kenna den Umgang mit dem Kind verbieten wollen. Kenna zieht in ein Motel und wird Küchengehilfin. Zugleich freundet sie sich mit dem besten Freund des Verstorbenen an.