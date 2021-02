Clemens Haipl: "Ich leide wie ein Hund"

Wie halten Sie sich in Form?

Immer wieder die Texte durchgehen, Social Media verfolgen, YouTube schauen, Kopf freihalten, andere Projekte aufschieben, auf Spannung bleiben.

Ihr erstes Soloprogramm hat den Titel „Unterhaltung mit Haltung“. Wie geht Unterhaltung mit Haltung?

„Unterhaltung mit Haltung“ ist ein sagenhaft überstrapaziertes Klischee aus dem Kulturjournalismus (ähnlich wie „dem Publikum einen Spiegel vorhalten“ und „das Lachen bleibt einem im Halse stecken“). Haltung ist, wenn man sie hat und nicht heraushängen lässt. Haltung ist: Geld an die Caritas spenden und dann den Erlagschein nicht auf Facebook posten.

Was ist der Inhalt Ihres ersten Soloprogramms?

Es geht um einen grantelnden Wiener Anfang 50. Soll heißen: Ich spiele mich selbst. Es geht um die Tatsache, dass die Welt zu 99,9 Prozent aus Energie besteht, was zum Beispiel erklärt, warum im Supermarkt keine zweite Kassa aufgesperrt wird. Es geht um dem Alltag, um Philosophie, den Versuch, das Leben zu erklären – im Wissen, dass das ja gar nicht geht.

Das mit der Supermarktkassa verstehe ich nicht…

Deswegen sollten Sie auch ins Programm kommen. Aber gut: Wenn 99,9 Prozent Energie ist (Teilchen und Wellen). Man weiß aber nicht, ob sie sich wie Teilchen oder Wellen verhalten, bis man sie beobachtet (siehe Schrödingers Katze). Das heißt: Man weiß nicht, ob eine Supermarktschlange lange oder kurz wird, bis man sich anstellt. Stimmt natürlich so nicht. Ist aber ein schöner Gedanke.

Ist das Programm eine Art Anleitung zur Selbsthilfe?

Möglich. Ich probiere einfach gerne Dinge aus. Auch Denkweisen, die nicht unbedingt naheliegend sind. Das ist sowohl die Definition von Humor als auch von Hilfe.

Normalerweise testet man sein Programm, den Inhalt, die Witze bei Vorpremieren am Publikum aus. Da auch das nicht möglich ist/war, ist das Ganze ein ziemlicher Blindflug, oder?

Ja. Und deshalb habe ich im Lockdown immer wieder Videos gepostet, da merkt man schon, was ankommt. Ich bin aber auch etwas stur und mache oft auch nur das, was ich interessant finde. Und nicht zwingend das, was am meisten Zuspruch bekommt.

Wer stand Ihnen beratend zur Seite?

Die Einflüsse des Programms reichen von Altertumsdokus über bayrisches Kabarett, Kochvideos bis hin zu Quantenphysik. Ratgeber und Versuchskaninchen sind meine Freunde. Ich kommuniziere ja mit Menschen, und da spüre ich, was mich berührt. Meine Haltung ist - wenn man so will – Florett und nicht Bihänder. Und: es heißt ja „Kleinkunst“, nicht „Kleinpointen“.