Claus Peymanns letzte Runde um das Burgtheater

Bei einer Lesung 2019 hatte Claus Peymann gesagt: „Das ist mein vorletzter Auftritt am Burgtheater. Der schwarze Sarg auf der Feststiege – das wird mein letzter sein.“ Das Zitat stand am Programmzettel der Trauerfeier, mit der sich Freunde und Weggefährten am Montag von dem Theatermacher, der das Burgtheater von 1986 bis 1999 geprägt hatte, verabschiedeten. Peymann war am 16. Juli im Alter von 88 Jahren verstorben.

Das Wiener Publikum hat sich am Montag von einem anfangs von vielen Gehassten, am Ende von fast allen Geliebten mit einem langen Schlussapplaus verabschiedet. Gespendet wurde er gleich zweimal: als der ehemalige Burgtheater-Direktor Claus Peymann nach der Trauerfeier über die Feststiege getragen wurde und das Theater, dem er von 1986 bis 1999 vorstand, das letzte Mal verließ, und am Ende seiner letzten Runde um das Haus. Dieses in der Theaterwelt einmalige Ritual für Ehrenmitglieder des Burgtheaters, das Geleit von Freunden, Kolleginnen und Wegbegleitern um die Wirkungsstätte des Toten, wurde von einem Bläserensemble von der Direktionsterrasse aus begleitet. Weil diese über dem Bühneneingang situiert ist, steht dort groß zu lesen: „ZUR BUEHNE“. Doch von dort nahm er nun Abschied.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/TOBIAS STEINMAURER

„Die Schlüsselfrage wird ja: Wo werde ich begraben? Setzt sich Wien durch mit einem Ehrengrab, oder gehe ich doch auf den Dorotheenstädtischen Friedhof, wo Brecht liegt, Helene Weigel, Heiner Müller, Minetti...?“, hatte der Theatermacher schon 2016 in einem APA-Interview geflachst. „Manchmal träume ich, es wie die alten Könige zu machen: das Herz nach Wien, den Rest auf den Dorotheenstädtischen Friedhof ...“ Der Dorotheenstädtische Friedhof in Berlin hat das Rennen gemacht. Dort findet die Beerdigung Peymanns, der nach dem Burgtheater das Berliner Ensemble leitete, am Freitag statt.

Mit Bürgermeister, ohne Kulturminister Dass er sein Herz aber bereits auf seiner „Königsetappe“ an Wien verloren hatte, wurde bei einer berührenden Trauerfeier, an der zwar Wiens Bürgermeister, aber nicht Österreichs Kulturminister teilnahm, mehr als einmal klar. „Sie sind der Direktor, der mich einmal ums Burgtheater tragen wird“, habe Peymann bei ihrer ersten persönlichen Begegnung ihm prophezeit, erzählte der regierende Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann, der sich in seiner Rede auch daran erinnerte, wann er erstmals den Namen Claus Peymann vernommen hatte - nämlich als zehnjähriger Schüler in Zürich: „Der Name klang schneidend und einprägsam.“ Bachmann fand eine gute Balance zwischen Bewunderung („Er war König und Narr zugleich.“) und Abgrenzung von einem der letzten Tyrannosaurier, der zum Aussterben verurteilt war, und dem „größten, vielleicht letzten Theaterkönig“, der von Bachmanns Generation naturgemäß gestürzt werden musste.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/TOBIAS STEINMAURER