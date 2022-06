Christoph Waltz wird Billy Wilder verkörpern

Oscarpreisträger Christoph Waltz wird in einem neuen Film den legendären österreichischstämmigen Hollywood-Regisseur Billy Wilder verkörpern. Das berichtet das Magazin Variety.

Dreharbeiten für den Film, der auf dem Buch „Mr. Wilder & Me“ von Jonathan Coe basiert, sollen 2023 in Griechenland, München und Paris stattfinden, Regie wird der Brite Stephen Frears („High Fidelity“, „The Queen“) führen. Als Produzent fungiert Jeremy Thomas.

Laut offizieller Angaben ist der Film im Jahr 1977 angesiedelt und wird aus der Perspektive einer jungen Frau erzählt, die Wilder auf einer griechischen Insel während der Dreharbeiten zu "Fedora" begleitet. Sie folgt ihm später nach Deutschland und wird Zeuge einer Reise in Wilders Familiengeschichte.

Der Regisseur, der mit Filmen wie "Das verflixte siebte Jahr" mit Marilyn Monroe Weltruhm erlangte, war 1906 als Samuel Wilder in Sucha (heute Polen, damals Teil von Galizien, einem Kronland der österreichisch-ungarischen Monarchie) zur Welt gekommen und in Wien zur Schule gegangen. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 emigrierte er zuerst nach Paris und später in die USA, wo er in Hollywood Karriere machte. Wilder starb 2002.