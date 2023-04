Christine Nöstlinger meistübersetzte Autorin im deutschen Sprachraum

Die österreichische Autorin Christine Nöstlinger (1936 - 2018) belegt Platz 14 in einem Ranking jener Personen aus dem deutschen Sprachraum, deren Werke am häufigsten in andere Sprachen übersetzt werden.

Die Werke der beiden Gesellschaftstheoretiker Friedrich Engels und Karl Marx führen das Ranking an, das das Online-Sprachportal Preply zusammenstellte. Die Datengrundlage stammt aus dem Index Translationum, einer Datenbank der UNESCO, die literarische Übersetzungen weltweit archiviert und listet.

Engels („Das kommunistische Manifest“) demnach in 96 Sprachen zu lesen, Marx („Das Kapital“) in 94 Sprachen. Die Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm landen mit ihren Märchen, die in 70 Sprachen übersetzt wurden, auf Platz drei. Dahinter folgen Johann Wolfgang von Goethe (62 Sprachen), Berthold Brecht und Hermann Hesse (je 53 Sprachen) sowie Franz Kafka (52 Sprachen).