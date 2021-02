Christian Löfflers "Parallels": Sinfonie trifft Synthesizer

Mit wie viel Ehrfurcht nähert man sich den musikalischen Meisterwerken von unter anderem Bach und Smetana?

Man geht natürlich respektvoll mit den Werken um, muss aber auch bereit sein, sie zu verändern. Man will den Stücken ja seinen Stempel aufdrücken, etwas Eigenes und Neues daraus machen. Ich wollte ein stimmiges, ein für sich stehendes Album abliefern. Dafür musste ich aber erst herausfinden, was gut mit meinem Stil, meiner Musik harmoniert, wo ich was hinzufügen und weglassen kann.

Mit welchen Komponisten harmoniert Ihre Musik am besten?

Ludwig van Beethovens „6. Sinfonie“, auch „Pastorale“ genannt, harmoniert zum Beispiel sehr gut mit meiner eigenen Musik. Bei anderen Stücken und Komponisten ist mir das nicht so einfach von der Hand gegangen. Ich habe nach ruhigen, minimalistischen Passagen gesucht, die zu meiner Musik, die ich als atmosphärisch und melancholisch umschreibe, passen. Wobei ich das Wort melancholisch eigentlich nicht mag. Sagen wir besser nachdenklich dazu.

Wie viele Berührungspunkte mit klassischer Musik hatten Sie vor dem Projekt?

Die Musik von Chopin habe ich davor immer wieder mal gehört. Von den anderen Komponisten kenne ich zwar die bekanntesten Werke, aber als Klassik-Kenner würde ich mich nicht bezeichnen. Ich habe mich vor diesem Projekt auch nie intensiv mit dieser Musik auseinandergesetzt. Aber ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen. Für mich hat das Projekt viele neue Türen geöffnet.

Zwischen den einzelnen Soundspuren schimmert immer wieder die Natur durch. Wie wichtig ist Ihnen der Einfluss von Flora und Fauna?

Ich lebe direkt an der Ostsee, kann von hier aus direkt entlang der Küste, im Wald spazieren gehen. Das inspiriert mich, das prägt meine Kunst. Ich verarbeite ja ganz viel Natur in meiner Musik: Es sind Aufnahmen von Bäumen im Wind, das Rascheln des Laubs und natürlich der Sound des Meeres. Die Flora schwingt eigentlich immer in meiner Musik mit – auch in diesen Stücken: Meine Field-Recordings dienen oft als Fläche, als Klangteppich im Hintergrund.