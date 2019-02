Christian Bale: „Du wirst bald sterben, wenn du so weitermachst“

Er habe sich gefühlt „wie ein Bulldozer“, sagt Christian Bale über seine Rolle als Ex-US-Vizepräsident Dick Cheney: „Wie eine Naturgewalt, die sich von nichts aufhalten lässt.“

Genauso hat es auch gewirkt. Zwanzig Kilo hatte sich der britische Oscarpreisträger an die Rippen geheftet, um den republikanischen Massiv-Politiker gebührend zu verkörpern. Wenn Bale als Dick Cheney in Adam Mckays flottem Bio-Pic „Vice“ seinen gewaltigen Leib zur Tür herein schiebt, treten alle instinktiv zur Seite.