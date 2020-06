Konzertabend für Grundrechte von Kindern

Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Diese Nähe zum Heiligen Abend merkt man an der täglich wachsenden Anzahl an Charity-Einladungen im eMail-Posteingang. Tja, plötzlich wollen wieder alle Spenden sammeln und über ihre (jähe) Hilfsbereitschaft reden. Zum Glück gibt es Initiativen, die sich das ganze Jahr, also abseits der Advent-Zeit, für eine bessere Welt einsetzen. Das SOS-Kinderdorf zum Beispiel, das sich seit 65 Jahren für die Bedürfnisse und Anliegen von Kindern stark macht. So weit, so wichtig.

Am Donnerstagabend (20. 11.) lädt SOS-Kinderdorf anlässlich des 25-jährigen Bestehens der UN-Kinderrechtskonvention zu einem Konzertabend ins Chaya Fuera (Kandlgasse 19–21), das vor einem Monat wegen eines Kabelbrandes vorübergehend geschlossen werden musste. Für die Rechte von Kindern und Jugendlichen machen sich auch österreichische Musiker und Schauspieler wie Austrofred, Birgit Denk, Manuel Rubey oder Katharina Straßer stark.