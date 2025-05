Charlotte Gainsbourg: „Offen für jede Art von Verrücktheit“

In der amerikanischen Comedy-Serie „Étoile“ (Amazon Prime) spielt Charlotte Gainsbourg nun zum ersten Mal eine englischsprachige Rolle. Kreiert und produziert von Amy Sherman-Palladino und Daniel Palladino (bekannt durch „Gilmore Girls“ und „The Marvelous Mrs. Maisel“), geht es um eine New Yorker und eine Pariser Ballettkompanie, die ihre Tänzer austauschen, um das Publikumsinteresse zu fördern.

KURIER: Was hat Sie dazu bewogen, gerade dieses Projekt auszuwählen? Und was ist Ihnen allgemein wichtig, wenn Sie sich heutzutage für ein Projekt entscheiden?

Charlotte Gainsbourg: Ich habe nicht viele Serien gemacht – es ist meine erste in den USA. Ich habe ein paar in Frankreich gedreht, aber das ist nicht unbedingt meine Welt. Deshalb war ich sehr neugierig. Nach dem Lesen der ersten vier Episoden wusste ich, dass ich es machen wollte: Ich drehte vorher noch nie etwas, bei dem ich nicht wusste, was mit der eigenen Figur in Folge fünf oder Folge acht passieren wird. Ich denke dabei immer an diese eine Episode von „Friends“, in der Joey in einem Aufzugsschacht „stirbt“. Und ich habe mich ständig gefragt: Werde ich bis zum Ende bleiben? Man fühlt sich irgendwie in Gefahr – aber gleichzeitig ist da diese Spannung, was wohl in der nächsten Folge passieren wird. Und sie haben das wirklich bis zur letzten Minute offengelassen. Die Spannung war sehr hoch.