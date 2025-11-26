Channing Tatum in "Der Hochstapler - Roofman": Netter Typ, leider kriminell

Warum wird jemand kriminell? Noch dazu, wenn er so ein netter Typ ist wie Jeffrey Manchester?

Jeffrey ist sogar dann noch nett, wenn er in eine McDonald’s-Filiale einbricht und die schockierten Angestellten in den Kühlraum sperrt. Er entschuldigt sich höflich und überlässt den bibbernden Mitarbeitern seine eigene Jacke, damit ihnen nicht allzu kalt wird.

Wie es dazu kam, dass aus dem Ex-Soldaten Jeffrey anstelle eines braven Familienvaters ein vielgesuchter Räuber wurde, fragt sich Jeffrey selbst. Die Antwort darauf gibt US-Regisseur Derek Cianfrance, der mit Ryan-Gosling-Filmen wie „Blue Valentine“ und „The Place Beyond the Pines“ auffiel. Diesmal hat er für die Hauptrolle nicht Gosling, sondern Channing Tatum in seiner bislang besten Rolle engagiert – für eine Geschichte, die auf wahren Ereignissen beruht.