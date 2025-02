Casting-Aufruf: 100 Männer für Szene mit Pia Hierzegger gesucht

Die Wiener Festwochen suchen 100 Männer ohne Schauspielerfahrung, die mit Schauspielerinmit Schauspielerin Pia Hierzegger je eine zehnminütige Szene im 24-Stunden-Bühnenmarathon "The Second Woman" spielen wollen.

Es gehe dabei um "die Liebe und die sensiblen Dynamiken von Beziehungen", hieß es in dem am Montag veröffentlichten Casting-Aufruf für die Aufführung am 28. und 29. Mai. Hierzegger wiederholt in diesem Stück 100-mal dieselbe Szene, jedes Mal mit einem neuen Gegenüber.