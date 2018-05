Cannes: Lars von Trier provoziert mit Leichen im Kühlhaus

Als Lars von Trier in Cannes bei der Premiere seines eigenen Filmes erschien, wurde er mit minutenlangen Standing Ovations begrüßt. Gerade so, als wollte das Publikum sagen: „Willkommen zurück. Wir haben dir verziehen.“

Sieben Jahre ist es her, seit der dänische Provokationsregisseur auf den Filmfestspielen in Cannes zur „persona non grata“ erklärt worden war; nach der Premiere seines Filmes „Melancholia“ im Jahr 2011 hatte er sich während einer Pressekonferenz zu missglückten Nazi-Scherzen verstiegen. Der einstige Cannes-Gewinner, der 2000 für sein Björk-Melodram „Dancer in the Dark“ die Goldene Palme gewonnen hatte, bekam Hausverbot. Ganz ungetrübt verlief die diesjährige Rückkehr des verlorenen Sohnes an die Croisette allerdings nicht: Während der Publikumsvorführung von „The House That Jack Built“ verließen an die hundert Besucher den Kinosaal, viele davon wutschnaubend und angeekelt.

Man konnte natürlich im Voraus ahnen, dass die Geschichte eines Serienkillers unter der Regie eines Lars von Trier kein jugendfreier Spaziergang werden würde; aber die Erschießung von Kindern und die Verstümmelung eines (lebendigen) Frauenkörpers war manchen dann doch zu viel.

„The House That Jack Built“ ist gleichermaßen faszinierend und abstoßend, smart und dämlich, unterschwellig komisch und vordergründig provokativ. Inszenatorische Brillanz wechselt ab mit Tendenz zur moralischen Überheblichkeit, sardonischer Humor mit erzählerischen Durchhängern.