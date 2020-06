Burgtheater-Wirtschaftsprüfer: "Man hat offenbar vieles akzeptiert"

Scharfe Worte findet Martin Wagner, Wirtschaftsprüfer und Senior Partner der betrauten Prüfungsgesellschaft KPMG, bereits vor der morgigen Information des Aufsichtsrates über den Endbericht der forensischen Untersuchung in der Causa der entlassenen Burgtheater-Vizedirektorin Silvia Stantejsky. "Jedem hätte auffallen können, dass etwas nicht zusammenpasst", sagt er im Interview mit der Presse.

Man habe bereits bei der Jahresabschlussprüfung für das Jahr 2011/12 "einiges gemerkt und das dem Aufsichtsrat in einer sehr frühen Phase, im Jänner 2013, mitgeteilt. Wir haben gesagt, dass wir Mängel beim Vieraugenprinzip sehen und, dass uns Belege fehlen. Wir waren auch die Ersten, die nicht bereit waren, die praktizierte Abschreibungsmethode zu akzeptieren", so der Prüfer in der morgigen Ausgabe der Zeitung. "Wir haben auch darauf hingewiesen, dass an der Burg viele Abläufe nicht so funktionieren wie an anderen Häusern", ergänzt Wagner. "Alles war bei Stantejsky zentralisiert, was zur Folge hatte, dass es über Jahre hindurch keine effiziente Kontrolle gab."

Man habe beim soeben abgeschlossenen forensischen Bericht ausschließlich die Aufgabe gehabt, "Geschäftsfälle, für die Stantejsky verantwortlich war, zu untersuchen. Ausgangspunkt waren bestimmte Verrechnungskonten, die auffällig hoch waren, und Belege, die wir hinterfragen mussten. Nicht zu untersuchen hatten wir, ob auch in anderen Bereichen etwas nicht ordnungsgemäß abgelaufen ist", so Wagner in Die Presse.