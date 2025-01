Burgtheater: "Tartuffe" im Dauerregen

Die famose Bibiana Beglau – wer könnte ihren Mephisto in Martin Kušejs legendärem „Faust“ vergessen? – ist in dieser Inszenierung fast an den Rand gedrängt. Sie spielt Tartuffe als bleiches, kaltes, gefährliches Gespenst. Warum er solche Verführungskraft ausübt, bleibt unklar. Ebenso, warum Tartuffe in der Lage ist, sexuelle Begierde in Bezug auf Orgons Frau zu entwickeln.

Familienaufstellung

Frey Inszenierung ist eine Art Familienaufstellung – es geht um die komplizierten Verhältnisse einer Gruppe von Menschen, die das Leben gezwungen hat, einander auszuhalten. Die Zeichnung dieser Figuren gelingt Frey ausgezeichnet.