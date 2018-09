Burgtheater: Hoffnung erleidet Blechschaden

Bei Thalheimer ist die Elisabeth kein hilfloses Hascherl, sondern eine starke, mutige Frau, die (tatsächlich) Muskeln zeigt und bis zum letzten Atemzug um ihre Existenz kämpft – und trotzdem gegen kalte Gesetze und menschliches Desinteresse keine Chance hat.

Andrea Wenzl spielt diese Figur so mitreißend, so fulminant, dass einem der Atem wegbleibt. (Wenn es für diese Darstellung keinen Nestroy gibt, dann kann man den Preis gleich abschaffen.) Völlig zu Recht wird Wenzl am Ende vom Premierenpublikum bejubelt.