"Herr Puntila" am Burgtheater: Lachen strengstens erlaubt

Chaplin

Brecht schrieb das Stück 1940 im finnischen Exil. Wie so oft hat er dabei kräftig abgeschrieben. Brecht wohnte damals bei der Dichterin Hella Wuolijki und orientierte sich an ihrem Stück „Die Sägemehlprinzessin“, aber auch an Erzählungen und Romanen, möglicherweise auch an dem Film „Lichter der Großstadt“ von Charlie Chaplin.

1948 wurde „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt und rasch zum Erfolg beim Publikum, nicht unbedingt bei der Kritik. Es folgten mehrere Verfilmungen.

Am Wiener Burgtheater hat jetzt der deutsche Regisseur Antú Romero Nunes das Stück neu inszeniert. Er setzt dabei dankenswerterweise ganz auf den Humor, die Inszenierung ist bei aller Ernsthaftigkeit des Themas sehr komisch und federleicht. Brechts sehr harte Botschaft – in der Ungerechtigkeit des Kapitalismus gibt es keine Gerechtigkeit, höchstens Schnaps – wird dadurch nicht schwächer, sondern sogar stärker.

Zweite Hauptfigur dieses Stückes ist Puntilas Tochter Eva. Ihr Vater will sie mit dem Attaché verheiraten, den sie zwar schätzt, aber als falschen Mann für sich ansieht, da sie lebhaft und aufgeweckt ist, er aber bis zur Grenze der Lähmung überkorrekt.

Sie verbündet sich mit Matti, den ihr Vater – wieder einmal betrunken – schließlich als Schwiegersohn akzeptiert. Matti jedoch möchte Eva zuerst einem Test unterziehen, ob sie die richtige Ehefrau für einen Armen sein kann. Diesen Test – aus heutiger Sicht nichts anderes als ein Unterwerfungsritual für eine Frau – besteht sie nicht.

Am Ende verlässt Matti illusionslos Puntilas Hof, da ihm klar wird, dass auch der Alkohol die ungerechten Machtverhältnisse nicht dauerhaft ändern kann.

Gespielt wird hinreißend gut. Bruno Cathomas gibt den Puntila, er wechselt übergangslos zwischen betrunkenem Menschenfreund und nüchternem Machtmenschen, was diese Figur besonders beängstigend macht.

Julia Windischbauer ist als Matti fast kühl, die Figur gibt sich keinen Illusionen hin.