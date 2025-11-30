Bundestheater-Holding-Chef Kircher wechselt zum Carinthischen Sommer
Der gebürtige Kärntner tritt damit die Nachfolge von Klemens Fheodoroff an.
Christian Kircher zieht es von Wien in den Sommer: Der noch bis Ende März amtierende Chef der Bundestheater-Holding ist am Samstag zum Vorstand des Carinthischen Sommers designiert worden.
Der gebürtige Kärntner tritt damit die Nachfolge von Klemens Fheodoroff an. Ihm zur Seite wird ab 1. Jänner Verfassungsgerichtshofpräsident Christoph Grabenwarter als Stellvertreter stehen. Den Vorstand komplettieren Mezzosopranistin Bernarda Fink und der Unternehmensberater Werner Pietsch.
Kommentare