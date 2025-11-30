Bundestheater-Holding-Chef Kircher wechselt zum Carinthischen Sommer

Der gebürtige Kärntner tritt damit die Nachfolge von Klemens Fheodoroff an. Ihm zur Seite wird ab 1. Jänner Verfassungsgerichtshofpräsident Christoph Grabenwarter als Stellvertreter stehen. Den Vorstand komplettieren Mezzosopranistin Bernarda Fink und der Unternehmensberater Werner Pietsch.