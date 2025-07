"bumm tschak" in Bregenz: Wenn die Kanzlerin den Kopf verliert

Von Susanne Zobl

Die Uraufführung von Ferdinand Schmalz’ düsterer Parabel über die Todesstrafe hätte ein starker Beginn für die Kooperation zwischen Bregenz und dem Burgtheater werden können. Sie bleibt aber bis auf Weiteres die Einzige, denn Kulturminister Andreas Babler strich den Festspielen ein Drittel der Subventionen.

Düstere Aussichten manifestieren sich auch im Stück. Die Geschichte des letzten Scharfrichters der Monarchie, inspirierte den Bachmannpreisträger 2017 zu einer finsteren Groteske. Josef Lang betrieb ein Kaffeehaus in Wien Simmering. Zu seinen Stammgästen zählte ein Henker, der einen Nachfolger suchte. Lang nahm an und erfand ein Tötungsgerät, das seine Opfer rasch aus dem Leben riss.

Schmalz verlegt die Handlung in eine unbestimmte Zukunft nach dem „großen Eingriff“. Ob sich dieser auf den Klimawandel oder die politischen Umwälzungen, die ein Land in einen totalitären Staat umwandeln, oder beides bezieht, lässt er offen und schafft damit eine umso größere Beklemmung. Eine Kanzlerin hat die Macht übernommen. Sie erklärt, dass es so nicht weitergehen kann und führt die Todesstrafe ein. Zum Scharfrichter ernennt sie Josef, den Betreiber des elitären Clubs zum Schafott.