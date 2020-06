Buhs für "Lohengrin" im Gasthaus

Die " Lohengrin"-Produktion aus dem Jahr 2005 von Barrie Kosky war szenisch ein riesengroßer Flop. Aber durch diese Neuinszenierung hätte man sie zumindest aus optischen Gründen nicht zwingend ersetzen müssen.

Seit Samstag ist an der Wiener Staatsoper die romantische Oper von Richard Wagner in der Inszenierung von Andreas Homoki zu sehen. " Lohengrin" spielt in einem Wirtshaus, einer Art Münchener Hofbräuhaus. Alle Protagonisten sowie der Chor tragen Tracht. Es soll offenbar eine präfaschistische, führeranfällige Gesellschaft dargestellt werden – was wieder einmal ins Klischee kippt und eine Beleidigung für das Kleidungsstück der Tracht ist.

" Lohengrin" wird szenisch als Kitsch-Oper gezeigt, ohne aber den tieferen Sinn auszuloten. Dass es heftige Buhs für die Regie gab, war nur allzu verständlich.

Was den Dirigenten betrifft, hatte es im Vorfeld gleich zwei Umbesetzungen gegeben. Ursprünglich war Christian Thielemann vorgesehen, der auf Grund des Engagements bei den Osterfestspielen absagen musste. Zuletzt zog sich dann Bertrand de Billy wegen mangelnder Unterstützung bei der Durchsetzung der kompletten Fassung zurück. So stand nun Mikko Franck am Pult, der mit Hingabe und kraftvoll agiert, das Orchester zu wunderbaren Klängen animiert, manches aber durch zu starke Attacken überlagert.

Klaus Florian Vogt singt den Lohengrin unverwechselbar lyrisch, in einigen Momenten vermisst man Heldisches in der Stimme. Camilla Nylund ist eine Elsa mit starkem Vibrato, Michaela Martens eine dramatische, nicht durchgehend präzise Ortrud. Wolfgang Koch ist als Telramund markant, durchschlagskräftig und der Beste, gefolgt von Günther Groissböck (Heinrich). Indiskutabel Heerrufer Detlef Roth.