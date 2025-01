Yael van der Wouden: Löffel zählen, immer die Löffel zählen

Schwester Isabel, die Hauptfigur in Yael van der Woudens „In ihrem Haus“, findet aber sowieso nicht so leicht jemanden sympathisch. Sie lebt zurückgezogen im Familienhaus, seit dem Tod der Mutter allein – und im selbst gewählten musealen Umfeld. Sie ist das, was man einen Sonderling nennt. Sie zählt täglich die Löffel. Ständig hat sie das Gefühl, bestohlen zu werden. Dass ihr etwas von den Hinterlassenschaften ihrer Mutter abhandenkommt. Dass die Familienerinnerungen auseinandergerissen werden. Dabei ist ihre einzige Verdächtige eine Haushälterin, die ab und zu kommt.

Dann quartiert Bruder Louis Eva bei Isabel ein. Sie ist gerade bei ihm eingezogen, er muss auf eine Dienstreise und sie will nicht allein sein. Für Isabel ist der unerwünschte Gast ein Super-GAU. Das erste Sakrileg ist, dass Eva in das ehemalige Zimmer von Isabels Mutter zieht. Mit wachsendem Grauen sieht Isabel, wie Eva auch noch ein Foto ihrer eigenen Mutter aufstellt. Isabel lässt Eva brutal spüren, wie unwillkommen sie ist.