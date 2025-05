Bestsellerautor Uketsu: Ein Roman wie eine Schnitzeljagd

Denn er trägt immer eine rechtschaffen gruslige Maske. Dazu passt, dass er erst einmal damit auffällig wurde, dass er auf YouTube seltsame Videos von Spargel, der sich in Finger verwandelt und ähnlich Surreales gepostet hat. Dazu hat er seine Stimme zu der eines kleinen Mädchens verfremdet. 2020 hat er eine Geschichte über ein Haus mit ungewöhnlichem Grundriss in einem 20-minütigen Video vorgetragen. Rufe, dass er diese als Buch veröffentlicht, wurden laut – und eine Karriere als Bestsellerautor war in Gang gesetzt. In Japan waren im Vorjahr drei der zehn bestverkauften Bücher von Uketsu.