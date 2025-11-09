Was das liberale Europa bedroht

Helmut Brandstätter, ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber des KURIER, zur Zeit Neos-Abgeordneter im Europäischen Parlament, hat sein außen- und europapolitisches Credo vorgelegt. Die Kurzfassung steht bereits auf dem Buchcover: „Trump, Putin und ihre Marionetten“ bedrohen Europa. Die Marionetten sind „Kickl, Orbán, Fico, Weidel“ et al. Brandstätter knüpft damit gewissermaßen an sein Buch „Kurz und Kickl – ihr Spiel mit Macht und Angst“ von 2019 (der Autor war damals „nur mehr Herausgeber des KURIER, hatte also viel Tagesfreizeit“, wie er im aktuellen Buch schreibt) an und hebt die Thematik von der österreichischen auf die internationale Ebene.