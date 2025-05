Peter Kleins Debütroman „Rauch“ - eine Suchtbiografie

Es beginnt mit Beuschelreißern, A3. Am Ende braucht er Marlboro. Dazwischen liegen Flirt, Memphis und Smart. Letztere haben immerhin einen brauchbaren Werbespruch: Semper et ubique. Immer und überall braucht Sam, der Held dieses Romans, Nikotin. Sein Leben ist in Versuche der Rauchentwöhnung strukturiert, frei nach Mark Twain: Nichts ist leichter, als mit dem Rauchen aufzuhören, ich hab es hundert Mal ausprobiert. Twain kommt nicht vor im ersten Roman des ehemaligen Ö1-Senderchefs Peter Klein.