Der Fall scheint klar, als Dorfpolizist Bruno die Leiche einer Geschäftsfrau in ihrem Auto findet. Neben ihr liegen drei Abschiedsbriefe. Doch der Beamte hat eine Ahnung ...

„Bredouille“ von Martin Walker ist der 18. Fall des Chef de police aus Saint Denis im französischen Vézère-Tal. Brunos Fälle haben eine eingeschworene Fangemeinde: Menschen, die Frankreich lieben. Kochbücher mit den Rezepten des Kommissars gibt es ebenso wie Reiseführer auf seinen Spuren.

Bruno ist Polizist und Jean Dampf

Bruno ist ein Jean Dampf in allen Gassen: mutig, gesellig, ein leidenschaftlicher Koch – am liebsten brät er mit Entenfett. Er keltert Wein, kommt bei den Damen gut an und liebt das Küsschen zur Begrüßung. Sein Basset-Rüde Balzac erweist sich als ausgezeichneter Postillon d’Amour.