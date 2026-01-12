Kino und Katholizismus: Martin Scorsese in Comicbildern

Nach Quentin Tarantino und Steven Spielberg hat nun auch Martin Scorsese sein Leben und Filmschaffen als Comic bekommen. Der 1972 in Paris geborene Zeichner mit dem Künstlernamen Amazing Ameziane folgt dem Kultregisseur in seiner Comicbiografie mit dem schlichten Titel „Martin Scorsese“ durch dessen Lebens- und Filmproduktionsgeschichte.

Beide gestalteten sich nicht immer einfach. Da ist zunächst Scorseses Aufwachsen als asthmakrankes Kind wenig begüterter sizilianischer Einwanderer in Little Italy, New York. Der einzige Lichtblick: Kino.