Thriller "Der Gott des Waldes": Im Gehölz verloren gegangen

Folgen der Armut

Was klingt wie einer der üblichen Mystery-Vermisstenthriller ist hier eine reiche, packende Erzählung. Barbara, nach der gesucht wird, ist die Tochter der vermögenden Familie van Laar, der das Camp und das umliegende Gebiet gehört. Die Geschichte dieses Landes in den Adironrack Mountains im US-Bundesstaat New York ist schon eine der unrechtmäßigen Bereicherung und der halbherzigen Vergütung. Moore fächert die Folgen dieser Arm-Reich-Schere in einem wendungsreichen gesellschaftlichen Panorama auf. Im Vordergrund stehen gleich mehrere interessante Frauenfiguren (von der jungen Polizistin über die traumatisierte Mutter zur undurchsichtigen Campleiterin) – ohne dass es aufgesetzt wirkt. So sieht Spannungsliteratur mit Gewinn aus.