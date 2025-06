Jussi Adler-Olsen und der Krebs: "Ich hoffe noch auf zehn bis zwölf Jahre“

Details sind wichtig

Sobald die Autorinnen (sie haben eine eigene Krimireihe rund um Ermittlerin Maria Just) zugesagt hatten, ging es los. Sie erhielten Adler-Olsens gesamtes Archiv, mit den Hintergründen zu allen Figuren und nur einer Anweisung, die aber sehr nachdrücklich war: Auf gar keinen Fall jemand aus dem inneren Kreis der beliebten Hauptfiguren (Mørck, Assad, Rose, das Trio aus dem Kellerbüro) zu killen. Aber es sprach nichts dagegen, eine weitere Figur einzuführen, wie die neue Ermittlerin Helena Henry (ihr Nachname ist übrigens eine Hommage an „einen der vielen Vornamen, die Jussi hat“, so Line Holm).

Für Holm und Bolther bedeutete die „Übernahme“ ein intensives Studium von allen Mørck-Romanen: „Wir haben sie nicht nur mehrfach gelesen, sondern auch gehört. Um zu verinnerlichen, wie Jussi Wörter verwendet“, erzählt Stine Bolther. Und Line Holm ergänzt: „Wir haben zum Beispiel analysiert, wie es Jussi gelingt, dass Carl als so mürrischer Charakter doch so warm und liebenswert ist. Wir haben nachgelesen, wie Jussi Roses Aussehen genau beschrieben hat. Alle diese Details sind wichtig, denn Leser haben ein sehr gutes Gedächtnis.“ Sogar ein besseres als Adler-Olsen: „Ich kann mich längst nicht an alles erinnern, was ich geschrieben habe. Manchmal sagen Menschen etwa zu mir: ,Rose spricht Französisch’ und ich muss sagen: ,Oh, aha?’“

Der Plan war, dass Adler-Olsen sich zwar ein wenig zurückzieht, mehr Zeit mit der Familie verbringen und reisen kann, aber dass alle drei gemeinsam die Geschichte ersinnen und schreiben. Den Plot legten sie auch noch gemeinsam fest. Aber dann erkrankte Jussi Adler-Olsen Anfang 2024 schwer. Er leidet an unheilbarem Knochenmarkkrebs.