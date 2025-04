Von der Skandalfigur zur Nationalheiligen

Zunächst galt sie als frivole „Skandalautorin“, am Ende wurde sie geliebt, verehrt und ausgezeichnet: Sidonie Gabrielle Colette, 1873 im Burgund geboren, 1954 in Paris verstorben, war die erste Frau, die in die Académie Goncourt gewählt wurde. 1954 erhielt sie als erste Frau ein Staatsbegräbnis – eine Ehre, die nur die wenigen Größen wie etwa Victor Hugo zuteil wurde. In Paris ist nicht nur eine Straße, sondern auch ein Platz vor der Comédie-Française nach ihr benannt.

Claudines Elternhaus

Auch bei uns wurde Colette viel gelesen, sagt ihre Übersetzerin Elisabeth Edl. Sowohl in den 1920ern als auch nach dem Krieg, wo sie bei Zsolnay publiziert wurde. Später gab es auch bei Verlagen wie Rowohlt Ausgaben, allerdings in der Reihe Neue Frau. „Damit standen die Bücher sofort in einer bestimmten Ecke: Frauenliteratur. Galten also nicht besonders anspruchsvoll.“ „Mein Elternhaus“ und „Claudines Mädchenjahre“ waren frühere Titel jenes Romans, den Edl nun unter dem Namen „Claudines „Elternhaus“ neu übersetzt hat. Colette berichtet darin in Erinnerungsminiaturen vom Aufwachsen im burgundischen Dorf, von Gärten voll blühender Klematis, von der Katze Zoé die „irgendeinen Kater verdrosch“ und von der „erhabenen Langeweile“ im Jungmädchenzimmer. „Vom Vergnügen, durch die eigene Erinnerung zu spazieren“, hat Edl das von ihr verfasste Nachwort dazu genannt. Man darf ergänzen: Welch Vergnügen, daran lesend teilzunehmen.