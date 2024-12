Christoph Ransmayrs "Lebensfragmente": Steinerne Krokodile und verlorene Autoschlüssel

Sie sind ziemlich weltumfassend, diese 70, in sich geschlossenen kleinen Geschichten in Christoph Ransmayrs Buch „Egal wohin, Baby“. Sie erzählen vom Leben, vom Tod, von Berggipfeln und Friedhöfen. Tatsachen und Fragmente seines Lebens, schreibt Ransmayr. Der Titel ist Programm: Die 70 „Mikroromane“ berichten von überall, von weit weg und ganz nah. Ausgangspunkte sind eine moosbewachsene Treppe am Traunufer ebenso wie eine Stadt am östlichen Nilufer, wo steinerne Krokodile zu schlafen scheinen.