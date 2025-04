Bestsellerautorin Jane Gardam ist tot

Erst mit 43 veröffentlichte sie ihr erstes Buch und sie war bereits in Pension, als ihr mit dem Roman „Ein untadeliger Mann“ der internationale Durchbruch gelang. Die Trilogie um „Old Filth“ machte die Britin Jane Gardam spät zur Besellerautorin. Für ihr schriftstellerisches Werk wurde sie mehrfach ausgezeichnet.

