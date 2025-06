Die USA, eine soziale Ruine

Man merkt schon, an Metaphern mangelt es dem Roman „Die Unbehausten“ von Barbara Kingsolver nicht. Und da ist noch nicht mal von der zweiten Erzählebene die Rede gewesen. In der geht es um dasselbe Haus, das schon in den 1870ern eine Familie beheimatet hat – und schon damals auf wackeligem Grund stand. Der Lehrer Thatcher Greenwood lebte dort mit seiner Frau und deren Schwester und Mutter. Im Mittelpunkt steht aber seine Beziehung zur Nachbarin Mary Treat. Die ist eine historische Person, sie war Botanikerin, die mit Charles Darwin in Kontakt stand. Auch der Ort der Handlung, Vineland in New Jersey, ist nicht zufällig ausgewählt.