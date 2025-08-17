Andrea Camilleri: Der letzte Coup des sizilianischen Krimi-Spezialisten

Er erzählte von Sizilien. Augenzwinkernd, ironisch, unverblümt und doch mit liebevollem Blick auf seine Landsleute. Gern hätte er seine Geschichten etwa in London oder New York spielen lassen und natürlich wusste er, was sich dort tat, er kannte diese Städte schließlich aus dem Kino und dem Fernsehen.

Er selbst reiste nicht. Der Aktionsradius von Andrea Camilleri, geboren am 6. September 1925 im Küstenort Porto Empedocle, Sizilien, verstorben am 17. Juli 2019 in Rom, ging nicht über Italien hinaus. Camilleri besuchte seine Heimat Sizilien, arbeitete in Rom und in seinem Haus in der Toskana. Mehr Herumfahrerei war nicht.