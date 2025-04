Abrechnung mit dem juste milieu

Nun hat er seine Analyse zur gegenwärtigen Signatur Deutschlands und Europas in Buchform vorgelegt – und die Genese des Buches ist gewissermaßen Bestätigung seiner Thesen in a nutshell: Denn der ursprünglich vorgesehene Verlag (Klampen) bekam offenbar kalte Füße und zog die Zusage zur Veröffentlichung zurück. Poschardt hätte seinen Text entschärfen sollen, wozu dieser freilich nicht bereit war – stattdessen brachte er das Buch im Eigenverlag heraus.

„Ignorant, weltfremd“

„Shitbürgertum“ heißt das Elaborat, und der Titel lässt bereits vermuten, dass es hier nicht um den Austausch von Freundlichkeiten geht. Was dieses Shitbürgertum ist? Wohl etwa das, was gelegentlich kritisch als „juste milieu“ bezeichnet wird. In einer der Definitionen Poschardts liest sich das dann so: „Ökonomisch weitgehend ignorant, politisch heiter weltfremd, aber stets im Gestus geliehener Autorität, der Mehrheit der Gesellschaft den Weg weisen wollend“.

Der Autor ist sich der Radikalität seiner Wortwahl und seiner Formulierungen durchaus bewusst, aber er ist der Meinung, dass sein Land – und beim wichtigsten Land der EU darf und muss man wohl Europa immer mitdenken – nur mehr mit der „Kettensäge“ zu retten ist, die Argentiniens libertärer Präsident Javier Milei symbolisch in den politischen Diskurs gebracht hat.

Poschardts Analyse geht freilich weiter zurück: Hart geht er etwa mit Ikonen der linken Intelligenzija wie Günter Grass und Walter Jens ins Gericht: Leitfiguren der „Moralbewirtschaftung“, die, „am Lebensabend mit ihren Lebenslügen konfrontiert“, „sich selbst die Unbedenklichkeitserklärung“ ausstellten.

Der Publizist spannt einen großen Bogen über die jüngere deutsche Geschichte bis in die Gegenwart. Der Geist des „Shitbürgertums“ lebt seiner Wahrnehmung nach heute insbesondere „an den Universitäten, in Teilen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den möchtegernliberalen Printmedien, auf Kirchentagen, in der staatlich subventionierten Kunst und Kultur“.