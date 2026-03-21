BTS zurück auf der Bühne: Mega-Konzert in Seoul

Die K-Pop-Superstars von BTS haben ihr lang erwartetes Comeback auf dem historischen Gwanghwamun-Platz in Seoul gegeben. Das rund einstündige Konzert wurde live in aller Welt auf Netflix gezeigt. Vor der Kulisse des historischen Gyeongbokgung-Palastes präsentierten RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook erstmals auch Songs ihres neuen Albums "Arirang", benannt nach einem bekannten Volkslied.

Von der Bühne aus ließ die Band ihre "Army", wie die BTS-Fangemeinde genannt wird, wissen: "Es war eine lange Reise, aber jetzt sind wir endlich hier." Die Polizei hatte im Vorfeld etwa 260.000 Besucher rund um den Platz erwartet. Zugleich bedankten sich die Musiker bei den Fans, die das Konzert weltweit auf Netflix verfolgten. "Wir haben hart daran gearbeitet, eine reifere und weiterentwickelte Version von BTS zu zeigen", hieß es.

Fast vier Mio. verkaufte Alben an Tag eins

Das neue Album mit 14 Titeln war am Vortag erschienen und verkaufte sich am ersten Tag fast vier Millionen Mal, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die BTS-Agentur Big Hit Music. Es setzte sich in zahlreichen Ländern auch an die Spitze der iTunes-Albumcharts.