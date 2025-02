Ein Fettberg im Kanal: Konzert von Bryan Adams musste abgesagt werden

„Fett, Schmiere und Lumpen" im Kanal rund um das Stadion haben zur Absage eines Bryan-Adams-Konzerts in Australien geführt. Der gewaltige Fettberg in der Kanalisation habe Bedenken bezüglich der öffentlichen Gesundheit hervorgerufen, berichtet die BBC . Es habe das Risiko bestanden, dass Toiletten des Veranstaltungsortes überfluten.

Der Grammy-prämierte Künstler sollte am Sonntag in der RAC Arena in Perth auftreten. Adams entschuldigte sich bei den Fans. Viele waren stundenlang Schlange gestanden, nur um kurzfristig umkehren zu müssen. Es soll ein neuer Termin für das Konzert gefunden werden.

„Unsere Mitarbeiter arbeiten daran, die große Verstopfung durch Fett und Lumpen zu beseitigen, die zum Überlaufen des Abwassers in einigen Gebäuden geführt hat“, hieß es in einer Erklärung am Sonntagabend. Am Montag teilte die Behörde dann mit, dass die Verstopfung leider nicht „ohne weiteres beseitigt werden konnte“, und das Management des Veranstaltungsorts die „sehr harte Entscheidung traf, das Bryan Adams-Konzert abzusagen“. Der Einsatz von Saugwagen sei in Betracht gezogen, aufgrund der großen Abwassermenge, die 16.000 Konzertgänger verursachen würden, jedoch wieder verworfen worden.